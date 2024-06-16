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Испанский чемпионат введет одно из новых правил Евро-2024

Игроков будут штрафовать за лишние разговоры с арбитрами.
Сегодня, 18:18
Наказание от арбитра / Getty Images
Наказание от арбитра / Getty Images

В испанском чемпионате грядут изменения в правилах, взятые из нововведений Евро-2024.

По данным издания Cadena SER, в Ла Лиге и всех остальных местных турнирах только капитанам команд разрешат обращаться к судьям.

"Поначалу будет сложно. Но игроки должны понимать, что будет нулевая терпимость к окружению судей, жалобам и протестам", – заявил бывший арбитр Итурральде Гонсалес.

Напомним, данное правило стало действовать лишь на чемпионате Европы.

Ранее стала известна бригада арбитров на матч Румыния - Украина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Евро 2024

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