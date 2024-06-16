Испанский чемпионат введет одно из новых правил Евро-2024
Игроков будут штрафовать за лишние разговоры с арбитрами.
В испанском чемпионате грядут изменения в правилах, взятые из нововведений Евро-2024.
По данным издания Cadena SER, в Ла Лиге и всех остальных местных турнирах только капитанам команд разрешат обращаться к судьям.
"Поначалу будет сложно. Но игроки должны понимать, что будет нулевая терпимость к окружению судей, жалобам и протестам", – заявил бывший арбитр Итурральде Гонсалес.
Напомним, данное правило стало действовать лишь на чемпионате Европы.
Ранее стала известна бригада арбитров на матч Румыния - Украина.
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