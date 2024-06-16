Испанский чемпионат введет одно из новых правил Евро-2024

Игроков будут штрафовать за лишние разговоры с арбитрами.

В испанском чемпионате грядут изменения в правилах, взятые из нововведений Евро-2024.

По данным издания Cadena SER, в Ла Лиге и всех остальных местных турнирах только капитанам команд разрешат обращаться к судьям.

"Поначалу будет сложно. Но игроки должны понимать, что будет нулевая терпимость к окружению судей, жалобам и протестам", – заявил бывший арбитр Итурральде Гонсалес.

Напомним, данное правило стало действовать лишь на чемпионате Европы.

Ранее стала известна бригада арбитров на матч Румыния - Украина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!