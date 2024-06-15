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Известна бригада арбитров на матч Румыния - Украина

Игру наших парней будет судить шведский представитель.
Сегодня, 14:44
Гленн Нюберг / Getty Images
Гленн Нюберг / Getty Images

УЕФА назвал арбитров матча Румыния - Украина в рамках первого тура Евро-2024 в группе Е.

Судейскую бригаду из Швеции возглавил Гленн Нюрерг. Его ассистентами стали Махбод Бейги и Андреас Седерквист.

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В свою очередь на ВАРе будут сидеть специалисты из Нидерландов во главе с Робом Диперинком.

Напомним, стартовая игра Украины на чемпионате Европы состоится в понедельник, 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 в Мюнхене.

На ISPORT также доступен прогноз на грядущий матч "желто-синих" против Румынии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арбитр Сборная Украины

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