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Игроки сборной Украины приняли участие в фотосессии накануне чемпионата Европы-2024

Украинские футболисты отметились забавными гримасами.
Вчера, 16:23
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В пятницу, 14 июня, стартует 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, который в этом году пройдет на футбольных полях Германии.

Пройдя через плей-офф отбора, сборная Украины заработала право выступить на турнире.

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По итогам жеребьевки команда Сергея Реброва попала в группу Е, в которой также оказались Бельгия, Словакия и Румыния.

Накануне старта Евро-2024 футболисты украинской сборной приняли участие в специальной фотосессии на красивом желто-синем фоне.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с полным разбором сборной Румынии, которая станет первым соперником сборной Украины на чемпионате Европы 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины чемпионат Европы

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