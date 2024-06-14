Игроки сборной Украины приняли участие в фотосессии накануне чемпионата Европы-2024
В пятницу, 14 июня, стартует 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, который в этом году пройдет на футбольных полях Германии.
Пройдя через плей-офф отбора, сборная Украины заработала право выступить на турнире.
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По итогам жеребьевки команда Сергея Реброва попала в группу Е, в которой также оказались Бельгия, Словакия и Румыния.
Накануне старта Евро-2024 футболисты украинской сборной приняли участие в специальной фотосессии на красивом желто-синем фоне.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с полным разбором сборной Румынии, которая станет первым соперником сборной Украины на чемпионате Европы 2024 года.
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