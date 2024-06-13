Соперники Украины на Евро-2024: Румыния – команда, которую еще попробуй пробей

Национальная сборная Украины стартует на чемпионате Европы в Германии поединком против команды Румынии, который пройдет в Мюнхене, на Альянц Арене.

Матч состоится 17 июня 2024, начало в 15:00 по киевскому времени. ISPORT рассказывает о первом сопернике нашей команды.

Румыния

Рейтинг ФИФА: 46

Тренер: Эдвард Иорданеску

Результат на Евро-2020: не квалифицировались

Лучший результат в истории Евро: четвертьфинал в 2000 году

Всего участвовали: 5 раз

На групповых этапах: 1 победа, 5 ничьих, 9 поражений

Против Украины: 3 победы и 3 поражения

Сборная Румынии в квалификации к чемпионату Европы имела достаточно равную группу и ей не нужно было спорить за путевку с такими командами, как Англия или Италия.

Источник: Getty Images

Тем не менее, румыны очень хорошо прошли свою группу, не проиграв ни одного из шести матчей и оставив позади и Швейцарию, и Израиль, с которыми конкурировали за выход на Евро-2024.

Сильные и слабые стороны

В нынешней сборной Румынии нет звезд калибра Георге Хаджи, Кристиана Киву или Адриана Муту. Многие игроки выступают в Италии, но представляют далеко не сильнейшие коллективы.

Тем не менее, можно выделить оборону этой команды. В отборе за десять матчей они пропустили всего пять голов – два из которых в выездном суперматче против Швейцарии год назад, в котором Румыния отыграла два гола на последних минутах встречи.

Источник: Getty Images

И как ни странно, слабой стороной этой команды является атака, хотя именно в этой линии играют игроки с фамилиями Хаджи и Пушкаш. Если уж упомянули о Пушкаше, то у румын есть определенные проблемы с центральным нападающим. В квалификации основным был Денис Алибек, но последний год он провел в чемпионате Катара и очень не впечатлил, а в товарищеских матчах в июне даже не играл. Собственно, Георг Пушкаш из итальянского Бари был вторым вариантом на позиции нападающего, но его также трудно назвать забивным игроком. Есть в команде также Денис Драгуш и Даниэль Бирлига, которые за сборную играют не так и часто, поэтому против Украины выйдут, пожалуй, разве что на замену.

По поводу проблем в атаке хорошо говорят результаты товарищеских матчей – 0:0 против Болгарии и Лихтенштейна. Да и в квалификации к Евро румыны забили всего 16 голов в десяти матчах, из них шесть сборной Андорры.

Главная звезда и лидер

У Румынии достаточно опытная сборная, и единственным игроком младше 24 лет здесь является Раду Дрегушин – центральный защитник Тоттенхэма. Защитника трудно назвать звездным футболистом на мировом уровне, но потенциально это очень хороший игрок и точно самый звездный в этой команде Румынии.

Источник: Getty Images

Но до лидера своей сборной Дрегушин еще не дотягивает, ведь в команде есть опытный Николае Станчу. Для капитана и главного плеймейкера коллектива этот чемпионат Европы, по всей видимости, последняя возможность показать себя европейскому зрителю. 31-летний футболист стал одним из тех, кто в прошлом году перебрался в Саудовскую Аравию и там, играя в составе откровенного середняка, набрал за сезон приличные 4+7 по системе гол+пас.

На кого еще обратить внимание?

Деннис Манн – 25-летний правый вингер итальянской Пармы, 11 голов которого помогли легендарному клубу вернуться в Серию А. Учитывая возможные проблемы с левым флангом обороны нашей команды, может быть достаточно неприятным соперником.

Горациу Молдован – основной вратарь команды, а нам он интересен тем, что может стать соперником Андрея Лунина в воротах мадридского Атлетико (или партнером Артема Довбика, или и то и другое). За "матрасников" не сыграл в этом сезоне ни разу, но в сборной именно он №1.

Источник: Getty Images

Яннис Хаджи – ему всего 25 лет, а впечатление такое, будто говорят о нем уже где-то 20. Сын величайшей легенды румынского футбола. Существует большая вероятность, что на нем будет лежать задача освежить игру со скамейки запасных в матче против Украины.

Трансферное сравнение

Выше мы уже говорили, что Румыния не звездная команда, а потому и дорогостоящих игроков здесь почти нет. Почти потому, что есть Дрегушин из Тоттенхэма, которого Transfermarkt оценивает в 25 миллионов евро. Остальные же игроки не дотягивают даже до 10 млн.

История матчей против Украины

Национальные сборные встречались друг с другом шесть раз – все встречи были товарищескими. Интересно, что первые три матча выиграли румыны, тогда как следующие три – Украина. Но одна из этих побед была в серии пенальти в рамках товарищеского турнира на Кипре.

26.02.2001 Украина – Румыния 0:1

27.03.2002 Румыния – Украина 4:1 (гол: Шищенко)

20.08.2003 Украина – Румыния 0:2

29.05.2010 Украина – Румыния 3:2 (голы: Алиев, Коноплянка, Тамаш-автогол)

08.02.2011 Украина – Румыния 2:2 – по пенальти 4:2 (голы: Ракицкий, Милевский)



29.05.2016 Румыния – Украина 3:4 (голы: Зозуля, Зинченко, Коноплянка, Ярмоленко)

Что нужно знать о матче Румыния – Украина

Поединок состоится 17 июня

Начало встречи в 16:00 по Киеву

Онлайн-трансляция матча на MEGOGO и Суспильном

фаворит – сборная Украины

На ISPORT также можно ознакомиться с календарем и результатами всех матчей чемпионата Европы 2024 года.

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