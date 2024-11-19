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"Будет тяжело": Судаков поделился ожиданиями от матча с Албанией

Украинец вспомнил первую встречу с албанцами и высказался о предстоящем поединке.
Сегодня, 13:59
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал матч с Албанией в шестом туре группового раунда Лиги наций.

Украинский хавбек поделился мыслями о первом поединке с албанцами и отметил, что ожидает непростого противостояния с этой командой на ее поле.

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"Мы в принципе доминировали и были большую часть матча с мячом, но у нас не было так много моментов в завершающей фазе. Наверное, нам не хватило агрессивности. Мы забили первые, но потом пропустили из-за ошибок два мяча.

Это хорошая сборная, понимаем, насколько будет тяжело на выезде. У них очень хорошая поддержка", - сказал Судаков в комментарии YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Напомним, что матч шестого тура группового раунда Лиги наций между Албанией и Украиной состоится во вторник, 19 ноября, в Тиране на арене Air Albania. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Албания - Украина.

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