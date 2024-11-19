Без форварда Динамо: Ребров огласил заявку Украины на матч с Албанией

Во вторник, 19 ноября, Украина проведет гостевой матч против Албании в рамках шестого тура Лиги наций.

Главный тренер украинской команды Сергей Ребров огласил заявку на матч.

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Заявка сборной Украины на матч против Албании

Вратари : Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер).

: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер). Защитники : Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Алексей Сыч (Рух), Максим Таловеров (ЛАСК), Илья Забарный (Борнмут), Виталий Миколенко (Эвертон).

: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Алексей Сыч (Рух), Максим Таловеров (ЛАСК), Илья Забарный (Борнмут), Виталий Миколенко (Эвертон). Полузащитники : Владимир Бражко, Николай Шапаренко (оба – Динамо), Михаил Мудрик (Челси), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – Шахтер), Александр Назаренко, Алексей Гуцуляк (оба – Полесье), Иван Калюжный (Александрия), Александр Зинченко (Арсенал), Егор Ярмолюк (Брентфорд).

: Владимир Бражко, Николай Шапаренко (оба – Динамо), Михаил Мудрик (Челси), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – Шахтер), Александр Назаренко, Алексей Гуцуляк (оба – Полесье), Иван Калюжный (Александрия), Александр Зинченко (Арсенал), Егор Ярмолюк (Брентфорд). Нападающие: Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олимпиакос).

В заявке отсутствует нападающий Динамо Владислав Ванат.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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