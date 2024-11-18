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Скандал дня: в Албании заявили, что русский язык похож на украинский

Пресс-конференция Сергея Реброва запомнился неприятным моментом.
Сегодня, 21:20
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров принял участие в пресс-конференции перед матчем с Албанией в Лиге наций.

Федерация футбола Албании предоставила переводчика, который хотел по-русски переводить вопросы украинской стороне.

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Ребров и Роман Яремчук, который был на пресс-конференции, отказались от этого. Перевод осуществлялся с албанского на английский.

После пресс-конференции представительница албанской Федерации сказала, что их сторона считала это "лучшим решением, ведь русский похож на украинский".

Матч Албания – Украина состоится во вторник, 19 ноября. Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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