Скандал дня: в Албании заявили, что русский язык похож на украинский

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров принял участие в пресс-конференции перед матчем с Албанией в Лиге наций.

Федерация футбола Албании предоставила переводчика, который хотел по-русски переводить вопросы украинской стороне.

Читай также: Албания - Украина: прогноз на матч Лиги наций

Ребров и Роман Яремчук, который был на пресс-конференции, отказались от этого. Перевод осуществлялся с албанского на английский.

После пресс-конференции представительница албанской Федерации сказала, что их сторона считала это "лучшим решением, ведь русский похож на украинский".

Матч Албания – Украина состоится во вторник, 19 ноября. Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!