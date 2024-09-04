Украина – Албания: прогноз на матч Лиги наций 07.09.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в дебютном матче нового сезона Лиги наций.

Уже в эту субботу, 7 сентября, национальная сборная Украины сыграет первый матч нового сезона в Лиге наций, где подопечные Сергея Реброва сойдутся с Албанией.

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Летом "сине-желтые" играли на Евро-2024. Наши футболисты не смогли квалифицироваться в плей-офф чемпионата Европы, заняв четвертое место в квартете со сборными Бельгии, Словакии и Румынии. Албания тоже остановилась на 4 строчке своего квартета на Евро, пропустив вперед Испанию, Италию и Хорватию.

Матч Украина – Албания в рамках первого тура Лиги наций пройдет в Праге (Чехия) и станет номинально домашним для нашей команды. Стартовый свисток на Epet Arena прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Украина – Албания в Лиге наций

Фаворитом предстоящего матча букмекеры считают команду Сергея Реброва, предпочитая "сине-желтые" в предстоящем поединке против албанцев.

Прогноз букмекеров на матч Украина – Албания:

Победа Украины – 1,77

Ничья – 3,7

Победа Албании – 5,1.

Коэффициент на то, что обе команды забьют в этом матче составляет 2.1, а на противоположный результат – 1.9.

Статистика противостояния Украины и Албании

За всю историю национальные команды сыграли между собой 6 раз. Следует отметить, что "сине-желтые" одержали пять побед и однажды сыграли вничью с национальной командой Албании. Последний матч между собой команды провели в 2018 году. Тогда наша национальная команда под руководством Андрея Шевченко не оставила шансов албанцам – 4:1. Дублями в том матче отличились Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка. За албанцев забил Ндой.

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