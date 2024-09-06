Украина - Албания: где смотреть матч Лиги наций 07.09.2024

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся на групповом этапе Лиги наций-2024/25.

В субботу, 7 сентября, сборная Украины стартует в новом розыгрыше Лиги наций номинально домашним матчем против Албании.

Украинцы и албанцы в сезоне-2024/25 будут выступать в турнире в группе 1 Лиги B, где их соперниками по квартету также станут национальные команды Чехии и Грузии.

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Матч Украина - Албания будет сыгран в столице Чехии Праге на стадионе epet ARENA. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Источник: Getty Images

Где и когда смотреть матч Украина - Албания

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция матча Украина - Албания, где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Матч начнется 7 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине поединок между украинской и албанской сборными в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.

Где состоится матч Украина - Албания

Украинская сборная из-за полномасштабного российского вторжения в Украину вынуждена проводить свои домашние матчи за пределами страны. Национальную команду Албании "сине-желтые" примут в столице Чехии Праге.

Источник: Getty Images

Матч Украина - Албания состоится на стадионе epet ARENA (или арена Летна для УЕФА и Лиги наций), который является домашним для пражской Спарты и где также проводит поединки сборная Чехии. Вместимость арены составляет 18 887 зрителей.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на матч Украина - Албания.

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