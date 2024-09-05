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Украина - Албания: онлайн-трансляция матча Лиги наций 07.09.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка группового этапа Лиги наций
Сегодня, 16:38
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

В субботу, 7 сентября, национальная сборная Украины стартует в новом розыгрыше Лиги наций.

Первым соперником подопечных Сергея Реброва станет сборная Албании.

Номинально домашний поединок состоится в Праге (Чехия) и стадионе Epet Arena. Стартовый свиток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Албания

Трансляция матча будет доступна в этой новости 7 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 21:45 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В этом случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна по региональным каналам Суспильного.

За всю историю национальные команды сыграли между собой 6 раз. Следует отметить, что "сине-желтые" одержали пять побед и однажды сыграли вничью с национальной командой Албании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Лига наций сборная Албании

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