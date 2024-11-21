Хирн сообщил, когда Джошуа вернется на ринг

Энтони в ожидании судьбы реванша Усика и Фьюри.

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о будущем британца.

По словам функционера, его подопечный не будет проводить незамедлительный реванш с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

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"Это может быть реванш с Дюбуа, но он не состоится 22 февраля. Я думаю, что нам необходимо посмотреть, что произойдет 21 декабре (в реванше Александра Усика с Тайсоном Фьюри, - прим.), а затем принять решение.

Ожидайте увидеть Джошуа на ринге в мае или июне", - сказал Хирн для Boxing News 24/7.

В сентябре Джошуа досрочно проиграл Дюбуа в пятом раунде.

Ранее промоутер Дюбуа раскрыл имя возможного соперника на ближайший бой.

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