Промоутер Дюбуа раскрыл имя возможного соперника на ближайший бой

Чемпион IBF может встретиться в ринге с обладателем временного титула другой организации.

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, рассказал о ближайших планах по поводу своего подопечного.

Представитель британского боксера сообщил, что соперником его клиента в бою, который планируют на февраль следующего года, может стать временный чемпион WBO новозеландец Джозеф Паркер.

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"Мы уже почти достигли того, что нам нужно. Поэтому, надеюсь, что мы сможем сделать следующий шаг сегодня-завтра и будем готовы объявить об этом.

Имя Джозефа Паркера находится в списке. Он одержал несколько хороших побед. Но посмотрим", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Ранее промоутер Даниэля Дюбуа усомнился в реванше с Энтони Джошуа в следующем году.

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