Жертва Усика вызвал Джейка Пола на бой

Видеоблогер Джейк Пол изъявил желание провести бой с чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа.

Британец написал Полу после его победы над Майком Тайсоном.

"Привет, Джейк. Хорошая работа на выходных, но что ты думаешь по поводу боя с легитимным чемпионом мира в супертяжелом весе? Это Даниэль Дюбуа, и я бросаю тебе вызов. Давай сделаем это", - написал Дюбуа.

Пол заявил, что готов к переговорам с командой британца.

"Человек боксирует 12 лет, провел больше 100 боев в любителях и профессионалах и дрался в моем андеркарде, ахахах. Но к черту это. Мне нужно, чтобы Накиса Бидариан поговорил с Фрэнком Уорреном, и ты встал в очередь за троном. В отличие от Артура Бетербиева, у тебя хотя бы есть тысяча фанатов", - написал Пол.

‼️ Jake Paul posting a DM from Daniel Dubois today and saying he will accept his offer to challenge him for his IBF heavyweight world title… pic.twitter.com/9YFuEp9U3p