Жертва Усика вызвал Джейка Пола на бой
Видеоблогер Джейк Пол изъявил желание провести бой с чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа.
Британец написал Полу после его победы над Майком Тайсоном.
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"Привет, Джейк. Хорошая работа на выходных, но что ты думаешь по поводу боя с легитимным чемпионом мира в супертяжелом весе? Это Даниэль Дюбуа, и я бросаю тебе вызов. Давай сделаем это", - написал Дюбуа.
Пол заявил, что готов к переговорам с командой британца.
"Человек боксирует 12 лет, провел больше 100 боев в любителях и профессионалах и дрался в моем андеркарде, ахахах. Но к черту это. Мне нужно, чтобы Накиса Бидариан поговорил с Фрэнком Уорреном, и ты встал в очередь за троном. В отличие от Артура Бетербиева, у тебя хотя бы есть тысяча фанатов", - написал Пол.
‼️ Jake Paul posting a DM from Daniel Dubois today and saying he will accept his offer to challenge him for his IBF heavyweight world title… pic.twitter.com/9YFuEp9U3p— Michael Benson (@MichaelBensonn) November 19, 2024
Напомним, Пол победил Тайсона единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в американском Арлингтоне.
Ранее Леннокс Льюис отреагировал на поражение Тайсона от Пола.
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