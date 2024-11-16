Леннокс Льюис отреагировал на поражение Тайсона от Пола

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон оценил поражение своего экс-соперника Майка Тайсона в поединке против видеоблогера Джейка Пола.

По словам легенды бокса, его коллега показал храбрость, пускай и проиграл.

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"Майк - герой. Он отлично выглядел для своего возраста, хорошо проявил себя. Пол гораздо моложе, но временами Майк попадал, ловил его. Защита - это вообще особый вид искусства у Тайсона", - сказал Льюис для ESNEWS.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Тайсон - Пол.

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