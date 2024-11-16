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"Он нуждается во мне": Пол нацелился на другого именитого соперника после победы над Тайсоном

Американский блогер подтвердил свои грандиозные планы.
Сегодня, 15:58
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Боксирующий блогер Джейк Пол высказался о своем потенциальном сопернике после победы над бывшим абсолютом супертяжелого веса Майком Тайсоном.

Американский шоумен подтвердил, что хочет встретиться в ринге с объединенным чемпионом второго среднего дивизиона Саулем Альваресом. По мнению ютубера, именитого боксера должна заинтересовать возможность заработать на поединке с ним.

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"Канело нуждается во мне. Я даже не собираюсь вызывать его на бой. Он знает, что хочет получить гонорар, и он знает, где находится этот человек с деньгами", - заявил Пол.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Тайсон - Пол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Джейк Пол

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