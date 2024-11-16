Вдвое меньше для легенды: названы гонорары Тайсона и Пола за бой
Боксирующий блогер Джейк Пол вышел победителем из боя против бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона.
В ночь на субботу, 16 ноября, в Арлингтоне, штат Техас, США соперники провели в ринге все отведенные восемь раундов по две минуты, по итогам которых ютубер выиграл единогласным решением судей со счетом 80-72, 79-73 и 79-73.
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Гонорар 27-летнего американского шоумена за этот поединок составил 40 миллионов долларов. В то же время 58-летний легендарный боксер заработал вдвое меньше - около 20 миллионов долларов, сообщает CBS News.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Тайсон - Пол.
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