Вдвое меньше для легенды: названы гонорары Тайсона и Пола за бой

Боксирующий блогер и заработал больше, и одолел бывшего чемпиона.

Боксирующий блогер Джейк Пол вышел победителем из боя против бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона.

В ночь на субботу, 16 ноября, в Арлингтоне, штат Техас, США соперники провели в ринге все отведенные восемь раундов по две минуты, по итогам которых ютубер выиграл единогласным решением судей со счетом 80-72, 79-73 и 79-73.

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Гонорар 27-летнего американского шоумена за этот поединок составил 40 миллионов долларов. В то же время 58-летний легендарный боксер заработал вдвое меньше - около 20 миллионов долларов, сообщает CBS News.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Тайсон - Пол.

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