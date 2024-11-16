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"Это не оправдание": Тайсон признался, почему уступил Полу

Легендарный боксер назвал причину своего неудачного выступления против блогера.
Сегодня, 10:59
Тайсон проиграл Полу / Getty Images
Тайсон проиграл Полу / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон прокомментировал свой бой против блогера Джейка Пола, которому он проиграл единогласным решением судей.

После поединка легендарный спортсмен заявил, что боксировал с травмой, но не считает это оправданием поражения.

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"Я вполне счастлив. Я не из тех, кого беспокоит мнение других, поэтому я никому и ничего не собирался доказывать, только самому себе. Да, я дрался с травмой, но это не оправдание.

Джейк Пол - очень хороший боксер. Он заслуживает уважения. Не знаю, выйду ли я в ринг еще раз. Все будет зависеть от ситуации", - сказал Тайсон.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Тайсон - Пол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Тайсон Джейк Пол

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