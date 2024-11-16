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Тайсон проиграл Джейку Полу единогласным решением судей

Годы не пощадили даже Железного Майка.
Сегодня, 07:50
Майк Тайсон - Джейк Пол / Getty Images
Майк Тайсон - Джейк Пол / Getty Images

В ночь на 16 ноября в Техасе состоялся долгожданный поединок между Джейком Полом и Майком Тайсоном.

Экс-чемпион мира и известный блогер провели на ринге восемь раундов, по итогам которых судьи признали победителем 27-летнего боксера.

Ветеран бокса попробовал закончить бой быстро, но Пол подстроился под темп Майка и полностью доминировал на ринге уже к третьему раунду.

Тайсону, очевидно, было очень тяжело поддерживать высокий темп, потому уже в пятом раунде победитель боя перестал вызывать сомнения. Пол все чаще прижимал соперника к канатам, заставляя того по большей части лишь уклоняться.

В последнем раунде экс-чемпион мира выглядел совсем уж уставшим, но и Пол перестал с ним играть, и даже поклонился за несколько секунд до конца боя.

Суди огласили свой вердикт, единоглансым решением отдав победу Джейку Полу 80-72, 79-73, 79-73.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Тайсон Джейк Пол

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