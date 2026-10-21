Тайсон и Мейвезер могут провести бой: известна дата

Выставочный поединок легендарных боксеров Майка Тайсона и Флойда Мейвезера может состояться в декабре 2026 года.

О планах организовать встречу в конце года сообщил представитель организаторов CSI.

"В декабре у нас выставочный бой Мейвезер — Майк Тайсон. Он точно состоится в декабре. А бой Пакьяо — Мейвезер, думаю, пройдет где-то в 2027 году", — приводит его слова talkSPORT.

Изначально бой планировали провести еще весной 2025 года, однако его пришлось отложить из-за травмы руки Тайсона. Позже поединок пытались перенести на сентябрь, но и тогда встреча не состоялась из-за проблем за пределами ринга.

Дополнительные сложности возникли из-за контрактного спора между Мейвезером и CSI. Организаторы выплатили американцу аванс в размере 4,75 миллиона долларов в рамках соглашения, которое также предусматривало второй бой с Мэнни Пакьяо. В итоге планы по обоим поединкам сорвались.

Мейвезеру сейчас 49 лет, а Тайсону — 60. Их встреча должна пройти по выставочным правилам и не будет учитываться в официальном профессиональном рекорде боксеров.

Напомним, что Дюбуа назвал желаемого соперника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!