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Тайсон - Пол: лучшие моменты боя - видео

Бывший абсолютный чемпион мира потерпел поражение единогласным решением судей. Лучшие моменты боя Майк Тайсон - Джейк Пол.
Сегодня, 10:40
Тайсон - Пол: видео лучших моментов боя / Getty Images
Тайсон - Пол: видео лучших моментов боя / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон потерпел поражение в бою с боксирующим блогером Джейком Полом.

Поединок состоялся в ночь на субботу, 16 ноября, на арене AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас, США, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Most Valuable Promotions.

Читай также: Тайсон проиграл Джейку Полу единогласным решением судей

В начале противостояния 58-летний Тайсон попытался оказывать давление на своего 27-летнего оппонента, но с третьего раунда Пол ощутимо перехватил инициативу, а легендарный спортсмен много пропускал и проседал в работе ног.

Ютубер нанес значительно больше ударов, тем не менее его возрастной именитый соперник выдержал натиск и прошел всю отведенную дистанцию восьми раундов по две минуты. Победа в итоге досталась шоумену единогласным решением судей со счетом 80-72, 79-73 и 79-73.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Тайсон - Пол:

Ранее Тайсон рассказал, почему дал пощечину Полу перед боем.

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