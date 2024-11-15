"Было очень больно": Тайсон рассказал, почему дал пощечину Полу

Легендарный боксер объяснил свою реакцию на поведение оппонента после взвешивания.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался о пощечине, которую он дал боксирующему блогеру Джейку Полу, который наступил ему на ногу после взвешивания.

По словам легенды бокса, это было нормальной ответной реакцией, поскольку он считает, что его соперник повел себя так специально.

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"Я был в носках, а он в ботинках. Он наступил мне на палец ноги, потому что он чертов мудак. Я хотел думать, что это произошло случайно. Но теперь я думаю, что это могло произойти намеренно.

Мне было очень больно. Мне пришлось ответить взаимностью", - приводит слова Тайсона CBS Sports.

Напомним, что бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон сделал ставку на бой против Джейка Пола.

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