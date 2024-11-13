Майк Тайсон сделал ставку на бой против Джейка Пола

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Майк Тайсон (50-6, 44 KO) проведет поединок против блогера Джейка Пола.

Амеркианец признался, что поставил деньги на свою победу.

Читай также: Легендарный боксер назвал Усика лучшим супертяжеловесом на данный момент

"Я сделал ставку на этот бой. Я думаю, что это нормально, я всегда ставлю на свою победу. Сколько я поставил? Достаточно", - приводит слова боксера Boxing News 24.

Напомним, что бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон изъявил желание провести бой с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!