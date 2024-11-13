Майк Тайсон сделал ставку на бой против Джейка Пола
Американец поставил солидную сумму.
Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Майк Тайсон (50-6, 44 KO) проведет поединок против блогера Джейка Пола.
Амеркианец признался, что поставил деньги на свою победу.
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"Я сделал ставку на этот бой. Я думаю, что это нормально, я всегда ставлю на свою победу. Сколько я поставил? Достаточно", - приводит слова боксера Boxing News 24.
Напомним, что бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.
Ранее сообщалось, что Майк Тайсон изъявил желание провести бой с Усиком.
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