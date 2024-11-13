Легендарный боксер назвал Усика лучшим супертяжеловесом на данный момент

Легенда мирового бокса Майк Тайсон рассказал, кого считает лучшим супертяжеловесом мира на данный момент.

По словам Майка, лучшим в этой категории является Александр Усик, несмотря на это, он считает, что Тайсон Фьюри победит в реванше с украинцем.

"Усик - лучший супертяжеловес в мире на данный момент. Но я думаю, что в реванше между ним и Тайсоном Фьюри победит последний. Почему? Потому что я его фанат. Все потому, что его отец дал ему мое имя. Я не оставлю его наедине", - сказал американец.

Напомним, ранее сообщалось, что Джейк Пол, с которым дрался Тайсон, объявил о своих следующих планах.

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