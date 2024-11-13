Легендарный боксер назвал Усика лучшим супертяжеловесом на данный момент
Майк Тайсон похвалил украинца.
Легенда мирового бокса Майк Тайсон рассказал, кого считает лучшим супертяжеловесом мира на данный момент.
По словам Майка, лучшим в этой категории является Александр Усик, несмотря на это, он считает, что Тайсон Фьюри победит в реванше с украинцем.
"Усик - лучший супертяжеловес в мире на данный момент. Но я думаю, что в реванше между ним и Тайсоном Фьюри победит последний. Почему? Потому что я его фанат. Все потому, что его отец дал ему мое имя. Я не оставлю его наедине", - сказал американец.
Напомним, ранее сообщалось, что Джейк Пол, с которым дрался Тайсон, объявил о своих следующих планах.
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