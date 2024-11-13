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"Будет большой сюрприз": Пол ошеломил выбором следующего соперника после Тайсона

Боксирующий блогер нацелился на еще одного именитого оппонента.
Сегодня, 11:59
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Ютубер Джейк Пол рассказал о своих грандиозных планах после ближайшего боя против бывшего абсолюта в супертяжелом весе Майка Тайсона.

По словам боксирующего блогера, его следующим соперником должен стать объединенный чемпион второго среднего дивизиона Сауль Альварес, который сам будет заинтересован в поединке с ним.

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"Следующим будет Канело. Бой с Тайсоном докажет, что я лицо бокса, самый популярный боец. Мой поединок против Канело в тяжелом весе за чемпионский титул - самый большой в боксе, даже больше, чем бой против Тайсона.

В этом есть смысл. Канело скоро уйдет, но перед выходом на пенсию захочет получить хороший гонорар. Я хочу показать миру, что все то, что я говорил о победе над Канело - правда. Это будет большой сюрприз в боксе. Мы будем драться, чтобы определить, кто является настоящим красавчиком в этом спорте", - сказал Пол в комментарии Suga Sean O'Malley.

Напомним, что бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

Ранее были оглашены правила поединка Тайсон - Пол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Майк Тайсон Джейк Пол

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