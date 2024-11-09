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"Мне это не нравится": экс-тренер Усика оценил бой Тайсона и Пола

Джеймс Али Башир не станет смотреть поединок с участием бывшего чемпиона мира.
Сегодня, 11:20
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images

Бывший тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика Джеймс Али Башир высказался о поединке Майка Тайсона и блогера Джейка Пола.

По словам специалиста, он не станет смотреть бой с участием легенды бокса.

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"Мне это не нравится. Я не фанат подобных вещей. Возможно, Майку нравится то, что он делает, но мне такое не нравится. Я даже не смотрел поединок Роя Джонса против Майка Тайсона. Я посмотрел один раунд и обратил внимание на то, что мне трудно наблюдать за подобными вещами. 

Меня это просто не привлекает, ничего мне не дает. Как человеку из боксерской среды это мне ничего не приносит. Это будто развлекательное шоу", - сказал Али Башир в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, 15 ноября Майк Тайсон проведет бой против Джейка Пола.

Ранее Тайсон Фьюри назвал самого желаемого соперника.

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