"Мне это не нравится": экс-тренер Усика оценил бой Тайсона и Пола

Бывший тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика Джеймс Али Башир высказался о поединке Майка Тайсона и блогера Джейка Пола.

По словам специалиста, он не станет смотреть бой с участием легенды бокса.

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"Мне это не нравится. Я не фанат подобных вещей. Возможно, Майку нравится то, что он делает, но мне такое не нравится. Я даже не смотрел поединок Роя Джонса против Майка Тайсона. Я посмотрел один раунд и обратил внимание на то, что мне трудно наблюдать за подобными вещами.

Меня это просто не привлекает, ничего мне не дает. Как человеку из боксерской среды это мне ничего не приносит. Это будто развлекательное шоу", - сказал Али Башир в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, 15 ноября Майк Тайсон проведет бой против Джейка Пола.

Ранее Тайсон Фьюри назвал самого желаемого соперника.

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