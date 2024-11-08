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Фьюри назвал самого желаемого соперника

Британец уверен, что снова станет королем супертяжелого дивизиона.
Сегодня, 14:50
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) поделился мыслями о возможном бое с бывшим чемпионом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

По словам британца, он хочет устроить поединок с соотечественником после противостояния с Александром Усиком.

Читай также: Трилогия с Усиком или бой с Джошуа: Фьюри рассказал, какой поединок для него важнее

"Когда я получу все пояса и буду на вершине, останется единственное громкое имя – это Джошуа. Это единственный парень, в бою с которым я смогу заработать деньги в Великобритании. Тогда он станет моей целью.

Энтони также знает, что сможет заработать большие деньги. У него есть шанс исправить ситуацию", – сказал Фьюри для Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Ранее президент Top Rank назвал следующего соперника Фьюри в случае победы над Усиком.

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