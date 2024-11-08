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Трилогия с Усиком или бой с Джошуа: Фьюри рассказал, какой поединок для него важнее

Британец намерен выявить сильнейшего в бою с украинцем.
Сегодня, 12:21
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион Тайсон Фьюри высказался о своем будущем.

По словам британца, он сравнил важность для него трилогии с Александром Усиком или бой с Энтони Джошуа.

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"Вы знаете, на этом уровне… если дай Бог, я одержу победу над Усиком, то смогу делать что захочу. Мой промоутер сказал мне недавно, что после победы нет тем для разговора. Я ответил ему: "Нет, Фрэнк, это не то, что мы делаем".

Когда я выиграю у Усика, тогда должен быть третий бой. Он выигрывал первый поединок, а я второй, тогда должен быть третий. Мы должны увидеть, кто из нас лучший. У нас будет по одной победе, и трилогия станет решающей. Вот к чему я стремлюсь после реванша. После этого я, возможно, поищу победителя второго боя между Джошуа и Дюбуа", - приводит слова британца Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

В первом бою Усик одержал победу раздельным решением судей, нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

Ранее Леннокс Льюис назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком.

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