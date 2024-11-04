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Леннокс Льюис назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком

Легендарный спортсмен высказался о современных супертяжеловесах.
Сегодня, 16:10
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказался о противостоянии Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам легенды бокса, британец проиграл в первом бою, ведь не действовал агрессивно.

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"Фьюри слишком много двигался в первых раундах, когда ему следовало их выигрывать. Мне бы хотелось, чтобы он немного набрал вес, чаще выбрасывал джеб, не так много оттягивался назад. 

Сейчас супертяжеловесы вот так отходят назад, и это большая ошибка", - сказал Льюис для BoxNation.

В мае Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114).

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

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