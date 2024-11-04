Леннокс Льюис назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказался о противостоянии Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам легенды бокса, британец проиграл в первом бою, ведь не действовал агрессивно.

Читай также: "Рефери просто сжалится над ним": экс-чемпион мира предсказал судьбу реванша Усик - Фьюри

"Фьюри слишком много двигался в первых раундах, когда ему следовало их выигрывать. Мне бы хотелось, чтобы он немного набрал вес, чаще выбрасывал джеб, не так много оттягивался назад.

Сейчас супертяжеловесы вот так отходят назад, и это большая ошибка", - сказал Льюис для BoxNation.

В мае Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114).

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!