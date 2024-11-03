"Рефери просто сжалится над ним": экс-чемпион мира предсказал судьбу реванша Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира Бернард Хопкинс поделился мнением о реванше экс-чемпиона Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) с чемпионом WBC, WBA, WBO, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО).

По словам эксперта, украинец досрочно победит "Цыганского короля".

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"Меньший парень имеет сердце побольше и больше таланта. Усик уже просчитал Фьюри, а тот факт, что он меньше, даже поможет ему.

Я просто думаю, что у Александра такой боксерский IQ, что Тайсон Фьюри не сможет успевать за ним и противостоять ему. Мне нравится Усик, вероятно, он победит досрочно, но не из-за одного удара, рефери просто сжалится над Фьюри", - приводит слова Хопкинса Boxing News 24.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

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