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Гвоздик сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Александр верит в досрочную победу.
Сегодня, 21:43
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) поделился мнением по поводу второго боя между  чемпионом WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По словам украинца, Александр досрочно победит представителя Великобритании.

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"Я думаю, что Саша его досрочно победит на этот раз. Наверное, где-то в конце, после 8-го раунда", – сказал Гвоздик для Ukrsport.pro.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

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