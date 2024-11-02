Хан назвал условия для досрочной победы Фьюри в реванше с Усиком

Бывший чемпион в первом полусреднем весе британец Амир Хан сделал прогноз на реванш между Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBO, WBA и WBC в супертяжелом дивизионе Александром Усиком.

По словам эксперта, британец может нокаутирова украинца, если будет действовать агрессивно.

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"Я видел комментарии, в которых говорится, что Тайсон снова проиграет и на этот раз досрочно. Я не согласен.

Тайсон каждый раз после плохого выступления возвращается сильнее. Возможно, в первом бою он и убрал ногу с педали газу, но сейчас Фьюри будет готовым. У него снова горит огонь внутри, потому что он хочет быть чемпионом мира.

Если Фьюри выйдет на ринг мотивированным, то одержит победу нокаутом", - приводит слова эксперта DAZN.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

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