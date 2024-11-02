Оскар Де Ла Хойя назвал фаворита реванша Фьюри – Усик

Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя поделился мнением относительно реванша между объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам известного промоутера, он видит британца фаворитом, несмотря на то, что украинец фантастический боскер.

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"Тайсону пришлось пройти через определенные испытания перед этим боем, но это не значит, что Усик придет на реванш таким же. Он будет лучше: быстрее, мудрее, жестче. Парень уже знает, как справиться с Тайсоном, благодаря первому бою и уверенности.

У Фьюри голова будет на месте в этот раз. Мы не знали, что произошло. Тайсон прямо перед боем узнал трагические новости. Только представьте, что это делает с бойцом. Любой бы отказался, но Тайсон выходит и дерется с Усиком.

Я рассматриваю этот бой, как 50 на 50, но весе же должен отдать небольшое преимущество Тайсону", - приводит слова промоутера Seconds Out.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

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