Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров в мире
Легендарный спортсмен сформировал оригинальный рейтинг.
Легенда мирового бокса Майк Тайсон высказался по поводу лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.
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Американец внес в свой рейтинг только соотечественников: Дэвид Бенавидес, Джервонта Дэвис, Шакур Стивенсон, Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс.
"Бенавидес, "Танк", Шакур, когда у него тот тип соперников, с которыми дрался Джервонта. Конечно Кроуфорд, и послушайте, мне нравится Спенс.
Эррол способен вернуть себе титул. Спенс - недооцененный боксер", - сказал Тайсон для Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.
Ранее Майк Тайсон признался, за кого будет болеть в реванше Усик - Фьюри.
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