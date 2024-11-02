Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров в мире

Легенда мирового бокса Майк Тайсон высказался по поводу лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

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Американец внес в свой рейтинг только соотечественников: Дэвид Бенавидес, Джервонта Дэвис, Шакур Стивенсон, Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс.

"Бенавидес, "Танк", Шакур, когда у него тот тип соперников, с которыми дрался Джервонта. Конечно Кроуфорд, и послушайте, мне нравится Спенс.

Эррол способен вернуть себе титул. Спенс - недооцененный боксер", - сказал Тайсон для Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Ранее Майк Тайсон признался, за кого будет болеть в реванше Усик - Фьюри.

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