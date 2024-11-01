"Всех удивил": Майк Тайсон признался, за кого будет болеть в реванше Усик - Фьюри
Легендарный боксер рассказал, почему британец проиграл в первом бою.
Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон поделился мнением относительно реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
По словам легенды бокса, украинец удивил его, но он будет поддерживать британца.
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"Усик всех удивил. Фьюри слишком много играл на ринге.
Ему нужно серьезно относиться к таким поединкам и, надеюсь, он получит другой результат в реванше", – сказал Тайсон для talkSPORT.
Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.
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