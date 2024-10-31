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Организатор реванша Усик - Фьюри показал захватывающее промо боя

Украинец и британец проведут повторный поединок 21 декабря.
Сегодня, 01:01
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) и бывший чемпион Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) вскоре встретятся в ринге в реванше после победы украинца раздельным решением судей в первом бою.

Повторный поединок украинского и британского боксеров состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Перед боем организатор вечера бокса руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх опубликовал у себя в соцсетях промо будущего противостояния, напомнив о реванше.

Ранее Фьюри рассказал, как прошел его следующий день после поражения от Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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