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"Резких изменений не нужно": Фьюри раскрыл план на реванш с Усиком

Британский экс-чемпион рассказал, как собирается готовиться к повторному бою с украинцем.
Сегодня, 18:58
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, как намерен провести реванш с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По словам британского боксер, он не планирует кардинально менять свою подготовку к повторному бою.

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"В своем последнем бою я показал невероятное выступление. И он выиграл этот поединок на волоске, прежде всего благодаря девятому раунду, в котором Усик победил 10-8. Поэтому что произойдет, если я сделаю точно то же самое, но не будет раунда со счетом 10-8?

Никаких резких изменений не нужно. Если лошадь проиграла забег на волосок, то она не начнет по-другому тренироваться и готовиться. Она сделает то же самое, что и перед этим, но, возможно, начнет немного быстрее. На этом уровне все решают маленькие проценты. И не было такого, что я много чего сделал неправильно. Я лишь мог быть более сфокусированным и чуть меньше кривляться", - сказал Фьюри в комментарии iFL TV.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Джошуа дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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