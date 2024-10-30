Промоутер Джошуа дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком

Авторитетный промоутер Эдди Хирн высказался о втором бое Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам специалиста, британец должен изменить свой подход к реваншу.

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"Единственное в чем Усик невероятен, так это в обработке данных во время боя и составлении плана на поединок. Он может преодолеть любой стиль, любую тактику, что угодно.

Он пришел и избил Фьюри, который больше и выше него. Тайсон недооценил своего соперника, потому что это был не его стиль. Я действительно считаю, что Тайсон должен быть более агрессивным в реванше, но на самом деле это подходит Усику", - приводит слова Boxing News 24.

Ранее Хирн рассказал, считает ли он Усика непобедимым.

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