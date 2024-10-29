Тренер Фьюри объяснил, что пошло не так в первом бою с Усиком

ШугарХилл Стюард, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о первом бое против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика, в котором британец потерпел поражение раздельным решением судей.

Наставник британского боксера рассказал, что пошло не так у его подопечного в том поединке.

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"Фьюри поймали. Вот что пошло не так. Его поймали в девятом раунде. Что еще я должен сказать?

Это называется близкий бой. Если это близкий бой, как кто-то в мире может засчитать его в пользу того или иного боксера? Если вы говорите, что он близкий, если он очень-очень близкий, как, черт возьми, вы засчитаете его в пользу того или иного боксера?

Как вы можете быть столь уверены в том, что я выиграл или я не выиграл, или другой человек выиграл или не выиграл, если это было так близко? Это близко. Если это близкий бой, то угадайте что? У вас будет три решения. Либо вы выиграли, либо это ничья, либо вы проиграли. Вот так просто.

Усик примерно так же силен, как и до боя, он всегда был отличным боксером", - сказал Стюард в комментарии Boxing King Media.

Напомним, реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри рассказал, что ему нужно изменить для победы над Усиком.

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