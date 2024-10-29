Промоутер Фьюри рассказал, что ему нужно изменить для победы над Усиком

Представитель британца считает, что успех в реванше станет предлогом для трилогии с украинцем.

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от реванша с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По мнению представителя британского боксера, его клиент должен подойти ко второму бою более сосредоточенным.

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"Уверен, что все так и произойдет, как говорит Тайсон. Верю, что он побьет Усика и что у них будет трилогия. Хочу напомнить то, что произошло в первом бою между Фьюри и Уайлдером. Тайсон побывал на канвасе и в тот момент понял, как нужно действовать в реванше. И во втором бою он сделал это. Чувствую, что с Усиком будет все точно так же.

Нужно просто продолжать делать все то, что давало результат в первой половине первого боя. И при нужно забыть об игре на публику. Нужно постоянно быть сосредоточенным, постоянно нагнетать. Тогда и увидим, что произойдет", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри назвал главный ключ к победе над Усиком в реванше.

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