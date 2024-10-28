Фьюри назвал главный ключ к победе над Усиком в реванше
Тайсон вспомнил фиаско в первом бою.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) высказался о втором поединке с чемпионом WBC, WBA, WBO, IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО).
По словам британца, он планирует поменять лишь одну деталь в реванше.
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"Я буду делать все то же самое, но в девятом раунде не попаду в стоячий нокдаун и спокойно выиграю бой. Да, я изменю только то, что не попаду в нокдаун", - приводит слова Тайсона Sky Sports.
Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.
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