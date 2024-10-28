Фьюри назвал главный ключ к победе над Усиком в реванше

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) высказался о втором поединке с чемпионом WBC, WBA, WBO, IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО).

По словам британца, он планирует поменять лишь одну деталь в реванше.

Читай также: Фьюри: Усик отложил реванш – ему за это придется заплатить

"Я буду делать все то же самое, но в девятом раунде не попаду в стоячий нокдаун и спокойно выиграю бой. Да, я изменю только то, что не попаду в нокдаун", - приводит слова Тайсона Sky Sports.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!