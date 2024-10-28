Фьюри: Усик отложил реванш – ему за это придется заплатить

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) заявил, что планирует отомстить чемпиону WBC, WBA, WBO, IBO Александру Усику (22-0, 14 КО).

Британец обвинил украинца в переносе реванша.

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"Усик на самом деле отложил реванш. Я очень ждал хорошей подготовки к Хеллоуину, Ночи Гая Фокса, Рождеству и Новому году.

Но он мне все это испортил, так что теперь я получу всего три дня Рождества. Ему за это придется заплатить", - приводит слова Тайсона Sky Sports.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

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