"Лучшая версия победит": аналитик предсказал судьбу реванша Фьюри - Усик

Бывший чемпион Европы в супертяжелом весе Спенсер Оливер оценил шансы Тайсона Фьюри в реванше с объединенным чемпионом супертяжелого веса Александром Усиком.

По словам эксперта, британец имеет все шансы победить украинца, но вопрос в том, в какой форме он подойдет.

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"Тайсону нужно лишь внести небольшие коррективы. Послушайте, лучшая версия Тайсона Фьюри победит лучшую версию Александра Усика. Я думаю, что у Фьюри есть возможность выиграть этот бой. Вопрос только в том, сохранилась ли лучшая версия Тайсона Фьюри?

Он проиграл поединок с очень близким судейским решением, с разницей всего в одно очко. Так что ему не нужно делать больших изменений. Забудьте о смене команды. Энди Ли и ШугарХилл Стюард отличные тренеры", - приводит слова аналитика Sky Sports Boxing News 24.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри назвал титул, за который никогда не будет драться.

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