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Фьюри назвал титул, за который никогда не будет драться

Тайсон считает, что IBF проявляет к нему неуважение.
Сегодня, 10:35
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри поделился мнением о чемпионском титуле IBF.

По словам британца, он не хочет боксировать за пояс данной организации.

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"Я побью Даниэля Дюбуа, но я не буду бороться с ним за его пояс. Я бы лучше боролся с ним за титул британского чемпиона, чем за IBF. Я не хочу иметь с этой организацией ничего общего. Я с радостью сжег бы этот пояс и снял видео для YouTube. IBF не любит "Цыганского короля". Я не в топ-15 их рейтинга, хотя не так давно дрался за их титул.

Я проиграл Усику в равном бою, а они так поступили. Никогда больше не буду драться за этот титул. Я больше не дам IBF такой возможности", - приводит слова Тайсона iFL TV.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

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