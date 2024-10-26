"Будет нокаут": спарринг-партнер Усика и Фьюри предсказал победителя реванша

Боксер Дэвид Аллен, который проводил спарринги с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, высказался по поводу реванша.

По словам спортсмена, во втором поединка британец сможет нокаутировать украинца.

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"Фьюри победит. Я спарринговал со всеми и он лучший боец, с которым я когда-либо выходил на ринг. Он особенный.

Усик тоже великолепен, но он маловат. Фьюри должен был выиграть первый бой. Если он исправит несколько вещей, он нокаутирует Усика", – сказал Аллен для talkSPORT.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

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