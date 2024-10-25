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"Гораздо легче, чем я ожидал": Фьюри признался, как для него сложился первый бой с Усиком

Британский экс-чемпион оценил своего соперника, с которым проведет реванш.
Вчера, 23:12
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вспомнил свой первый бой против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика, которому он проиграл раздельным решением судей.

По словам британского боксера, тот поединок сложился для него не так сложно, как он предполагал.

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"Честно говоря, это было легче, чем я думал. Я слушал Тони Беллью, слушал Энтони Джошуа, и они говорили, что этого парня так тяжело ударить, будто он из Матрицы. Я думал, что его очень тяжело ударить.

Я предполагал, что буду наносить много неточных ударов. Но на самом деле его было гораздо легче ударить, чем я ожидал, и это заставило меня немного успокоиться, потому что всякий раз, когда я выбрасывал апперкот в тело или голову, делал финт, я попадал", - приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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