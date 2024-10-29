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Известный промоутер рассказал, считает ли он Усика непобедимым

Точно можно будет сказать об этом после реванша с Фьюри.
Вчера, 22:59
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Известный промоутер, глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мыслями об Александре Усике.

Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли считать украинца непобедимым боксером, Хирн ответил, что видимо он таковым является, но точно сейчас об этом нельзя говорить.

"Это хороший вопрос, и ответ: "Наверное, да. Мы узнаем об этом 21 декабря".

Хирн также сказал, что Усик является фаворитом реванша с Тайсоном Фьюри.

«Мне кажется, одной из проблем является то, что Усик проходит с тобой 12 раундов и затем это делает его большим фаворитом в следующем поединке, потому что он имеет очень умный боксерский ум. Он получает информацию в течение 12 раундов, чтобы соответственно адаптироваться в бою. Сейчас у него шанс действительно использовать весь свой опыт в бою против Тайсона Фьюри.

Фьюри должен сделать изменения в этом бою. Проблема в том, что Усик очень хорошо адаптируется к любого рода стилю, любого рода испытаниям. В этом бою у Фьюри есть абсолютно реальные шансы, но я уверен, что фаворитом должен быть Александр.

Несмотря на то, что мы хотим увидеть Тайсона Фьюри победителем этого поединка, трудно ставить против гения Александра Усика", - сказал Хирн.

Напомним, что реванш между украинцем и британцем состоится 21 декабря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн

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