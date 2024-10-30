"Я рад, что меня победил Усик": Фьюри сделал неожиданное признание

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о противостоянии с Александром Усиком.

По словам британца, он доволен тем фактом, что украинец нанес ему первое поражение в карьере.

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"Если вы посмотрите хайлайты боя, то там только и видно, как на протяжении 30 секунд меня носит по сторонам. Весь поединок не был таким, но это то, что они используют. Так что я отдаю должное Усику, его семье и всем остальным. Мои поздравления.

Если кто-то и должен был меня победить, то я рад, что это сделал Усик, потому что он богобоязливый христианин и семьянин. Так что я отдаю должное этому парню", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

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