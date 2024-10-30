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"Ты двигаешься дальше": Фьюри рассказал, как прошел его следующий день после поражения от Усика

Британский экс-чемпион рассказал, что чувствовал после дебютного проигрыша в карьере.
Вчера, 22:55
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вспомнил свое поражение в бою за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком, которое стало для него дебютным в карьере.

По словам британца, на следующий день после неудачи он понимал, что не имеет смысла оглядываться назад, а нужно двигаться вперед.

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"Мы проснулись, пошли завтракать. Мы еще день не улетали домой, поэтому просто отдыхали у бассейна, а вечером пошли в кальянную. Вот и все.

Ты выходишь на эти бои и делаешь все, что можешь. Каким бы ни был результат, это неважно после завершения события, не так ли? Это важно только пока ты это делаешь. На следующий день нельзя развернуть время назад и все изменить. Ты двигаешься дальше, не оглядываясь назад", - сказал Фьюри в комментарии iFL TV.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее тренер Фьюри объяснил, что пошло не так в первом бою с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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