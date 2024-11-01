Леннокс Льюис назвал нового короля бокса - бывший соперник Усика

Легендарный боксер Леннокс Льюис высказался по поводу победы Даниэля Дюбуа над Энтони Джошуа.

По словам иконы бокса, британец проделал невероятную работу, чтобы победить своего соотечественника.

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"Фантастика от Даниэля. Он вышел как чемпион и сделал свою работу. Нанес невероятный удар правой, который пришелся в подбородок Джошуа и сбил его с ног. Энтони молодец, ведь пытался продолжить бой после того.

В последних боях Дюбуа показал отличную работу. Он приобрел опыт, он учился, в результате собрал все воедино и использовал в поединке против Джошуа.

Можно говорить, что это была плохая ночь для Энтони, но Даниэль победил уверенно и теперь является цареубийцей", — сказал Льюис для Boxing News.

Напомним, Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Ранее Леннокс Льюис рассказал, как Фьюри может победить Усика.

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