Легендарный Леннокс Льюис назвал соперника, ради которого вернется на ринг

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис допустил, что готов вернутся в ринг.

По словам иконы бокса, он допускает, что может провести бой с Майком Тайсоном.

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"Надеюсь, что Майк выйдет на бой с Джейком Полом, где победит. Он боксер, он знает, как защитить себя, знает, как выбрасывать удары по корпусу, как перекрывать ринг. Он моложе меня, поэтому все зависит от его мобильности – сможет ли он быстро передвигаться по рингу.

Майк выдержит. Если он в хорошей форме, то должен выдержать... Будем надеяться, что с его здоровьем все в порядке. Извне не видно вещей, которые могут влиять на тебя изнутри, поэтому никогда не знаешь.

Хотел бы я провести с Майком Тайсоном реванш? Посмотрим, как он выступит в этом бою, а потом я скажу вам... Да, я бы рассмотрел возможность драться с ним снова. Давай, детка. Вперед!", – сказал Льюис для TMZ Sports.

Напомним, Леннокс победил Майка техническим нокаутом в титульном бою в 2002 году.

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